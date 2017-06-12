Carvoeiro de Aquidauana é flagrado pela PMA e preso por porte ilegal de arma

Aquidauana
Ontem (11), Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental e, no final da tarde, apreenderam um rifle e munições. Durante abordagem de veículos na BR-419, na região do Taboco – a 50 km da cidade – os Policiais encontraram com um carvoeiro de 42 anos, um rifle calibre 22, com sete munições.
A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas. O morador de Aquidauana recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS