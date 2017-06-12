Carvoeiro de Aquidauana é flagrado pela PMA e preso por porte ilegal de arma

Ontem (11), Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental e, no final da tarde, apreenderam um rifle e munições. Durante abordagem de veículos na BR-419, na região do Taboco – a 50 km da cidade – os Policiais encontraram com um carvoeiro de 42 anos, um rifle calibre 22, com sete munições.

A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas. O morador de Aquidauana recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.