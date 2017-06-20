Ciclista é atropelada por carro ao ir a mercado no Santa Terezinha

Uma jovem de 21 anos foi atingida por uma picape Fiat Strada na tarde desta terça-feira, enquanto seguia para um supermercado no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Conforme apurado, a vítima atravessa a rua quando houve a colisão com o veículo conduzido por um homem de 32 anos.

A suspeita é de que o sol tenha atrapalhado a visibilidade dele. A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e constatou que o automóvel e o motorista estavam com a situação regular.