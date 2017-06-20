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Times de Aquidauana e de mais 22 cidades disputam Jogos Escolares do MS

Mais de 550 atletas de 49 equipes brigam pelo primeiro lugar e o direito de representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ)

Renan Nucci

Publicado em 20/06/2017 às 15:47

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Delegações de Aquidauana e outros 22 municípios participam, entre os dias 22 e 28 de junho, dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) – etapa Basquete e Voleibol. Mais de 550 atletas de 49 equipes brigam pelo primeiro lugar e o direito de representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). A realização é da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a prefeitura municipal de Paranaíba onde acontece os jogos.

Vinte e um times estão na disputa do basquete. No feminino, enfrentam-se: Campo Grande, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas. A forma de disputa – pontos corridos ou chaves com eliminatórias e finais – será definida em congresso técnico. As atuais campeãs dos Jems e medalhistas de bronze nos Jogos Escolares da Juventude estão de volta. A Escola Municipal Parque São Carlos defende o título.

No masculino, a competição reúne 12 times: Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Costa Rica, Dourados, Iguatemi, Nova Andradina, Paranaíba (com dois times), Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas. As equipes serão divididas em chaves e depois se enfrentam em fases de mata-mata.

Os jogos serão disputados em duas escolas: Preve Objetivo e Wladislau Garcia Gomes.

No vôlei a briga é entre 29 equipes. No feminino, 16 lutam pelo título: Aparecida do Taboado, Aquidauana, Batayporã, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Iguatemi, Ivinhema, Jardim, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas. Entre os meninos, os campeões serão conhecidos entre: Amambai, Aparecida do Taboado, Batayporã, Caarapó, Campo Grande, Coxim, Dourados, Iguatemi, Ivinhema,Paranhos, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas.
As partidas estão marcadas para o Ginásio Municipal e para a Escola Major Francisco Faustino Dias. A forma de disputa é por chaves e depois mata-mata até a final. Os jogos começam na manhã de 23 de junho.

A competição promete ser acirrada com os adversários querendo quebrar a hegemonia dos times da Escola Estadual João Brembatti Calvoso de Ponta Porã, campeões em 2016.

Os Jems reúnem alunos-atletas com idade entre 12 e 14 anos para disputas em 13 modalidades: atletismo, basquete, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, luta olímpica, judô, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. A primeira etapa será Basquete e Voleibol; a segunda Futsal e Handebol e a terceira modalidade individuais.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Uma programação especial com apresentações culturais, Garoto e Garota Jems e Festival Estudantil da Canção Jems/Jojums está sendo preparada. Ainda está previsto um plantio de árvores com a formação do Bosque dos Atletas.

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