Servidores vão negociar pagamento retroativo da reposição salarial

As dificuldades financeiras tiveram impacto direto na reposição do salário dos servidores da Prefeitura de Aquidauana. De acordo com o presidente do Sinprecam, Enio Penajo, os trabalhadores não conseguiram que a recomposição salarial tivesse efeito retroativo – de janeiro a junho. “Foi uma árdua, já que o país está em crise e a prefeitura também está em crise, mas nós conseguimos que o prefeito Odilon fizesse essa recomposição”, explicou o representante dos servidores.

O projeto aprovado na Câmara de Vereadores prevê reposição salarial equivalente a 7% para servidores do quadro de pessoal permanente e efetivo do município de Aquidauana e 7,64% aos servidores do quadro de pessoal permanente do magistério do município, a ser aplicado já na folha salarial do mês de junho.

Segundo Enio Penajo, outras rodadas de negociação estão previstas com o chefe do Executivo para garantir o pagamento retroativo de reposição pelo índice oficial da inflação.

O Projeto de Lei Ordinária nº 022/2017 autorizou o Poder Executivo a conceder reposição salarial para a categoria de servidores públicos foi apresentado na sessão parlamentar de terça-feira (20). Segundo o projeto encaminhado pelo líder do Executivo Municipal, os percentuais sugeridos correspondem a variação do período apurado, sendo aplicados índices do Governo Federal.