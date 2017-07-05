PM realiza o “Arraiá do Azulão” na praça dos Estudantes na sexta-feira

Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana realiza na sexta-feira (7) mais uma edição do “Arraiá do Azulão”, a partir das 18h, na Praça dos Estudantes em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de comunicação do 7º BPM, o evento vai contar com diversas atrações musicais, comidas e bebidas típicas, além de um grande Festival de Prêmios, promovido pelos membros do Grêmio Tiradentes da Polícia Militar em Aquidauana.
Todo o valor arrecadado será revertido para os projetos sociais, que a PM desenvolve em benefício de nossa comunidade, como o Patrulha Mirim, Equoterapia, Proerd, Pelo Amigo e outros.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS