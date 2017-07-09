Com Aquidauana em quadra, rodada do futsal é marcada por decisões nos pênaltis

Seis dos jogos da primeira rodada do futsal dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) terminaram empatados e tiveram que ser decididos no tempo extra e nos pênaltis, no feminino e no masculino, em Campo Grande. O equilíbrio foi a tônica da rodada que teve apenas três goleadas, na categoria feminino, dentre as quais a vitória do time da casa sobre Aquidauana.



O regulamento dos jogos não permite a ocorrência de empates. Caso a partida termine sem ganhador, há uma prorrogação de cinco minutos e se preciso, disputa de pênaltis. Os times masculinos de Rio Brilhante, Juti, Paraíso das Águas e Porto Murtinho levaram a melhor no tempo extra e na cobrança de penalidades máximas, garantindo os dois pontos. No feminino, Iguatemi e Campo Grande (Máxima) também venceram.



Goleadas

O atual vice-campeão feminino, Escola 11 de Outubro de Campo Grande começou bem, e goleou Aquidauana por 5×2. Naviraí também balançou a rede cinco vezes. Os garotos bateram Itaquiraí por 5×2. O time a marcar mais gols na estreia foi o masculino de Corumbá que fez 6×1 em Angélica.