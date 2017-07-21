Artistas de rua formam “família” durante viagem pela América Latina

Jovens se unem para “ganhar a vida” e viajar pela América Latina fazendo arte de rua e acabam em Aquidauana. Os argentinos Gabriel Rodriguez, 31 anos, Fernando Claudio Villareal, 23 anos, trabalham juntos pelas ruas de onde passam fazendo malabarismo há pelo menos seis meses. Há uma semana, conheceram o equatoriano Franco Castillo. O trio segue junto, “como uma família”, disse Castillo.

Os artistas de rua vieram da Bolívia e chegaram à Aquidauana na segunda-feira (17) e encontram aqui tudo que os motiva para seguir nesta vida itinerante, que eles mesmos admitem ser cheia de dificuldades: solidariedade, receptividade e calor humano. Com a onda de frio, os viajantes receberam doações de casacos e doações. Agora, precisam de sapatos novos. Os rapazes estavam em Corumbá (MS), quando iniciaram a empreitada para chegar até aqui.

Na manhã desta sexta-feira (21), os jovens trabalhavam na rua Estevão Alves Corrêa, no semáforo na esquina da Escola Cejar. Segundo o equatoriano Franco, o mais falante do grupo, toda essa experiência vai se transformar em um livro. Por enquanto, o trio planeja chegar a Dourados (MS), eles trabalham para juntar dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta tripla. Até agora, toda a jornada dos artistas foi feita a pé ou pedindo carona.