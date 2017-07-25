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Anhanguera terá curso de Enfermagem em Aquidauana no ano que vem

Diretor do polo local anunciou a novidade hoje

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2017 às 15:59

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A Universidade Anhanguera vai oferecer a partir do ano que vem, curso superior na área de Enfermagem. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, pelo diretor do polo local, Thomaz Alves Corrêa, durante reunião com o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro. 


Na ocasião, eles renovaram o convênio para que a instituição possa utilizar o espaço físico da Escola Erso Gomes. Durante o encontro, Thomaz falou sobre o novo curso.  "Estamos trazendo o curso de enfermagem para o ano de 2018, atendendo uma demanda muito grande que existe em nossa região".


Presente em Aquidauana há 11 anos, a Anhanguera oferece hoje mais de 20 cursos semipresenciais e online para quem busca o diploma de nível técnico e superior. De administração a serviço social a universidade já formou centenas de profissionais neste período, com qualidade reconhecida pelo MEC. 


A Anhanguera Polo Aquidauana está situada na situada na rua Giovane Toscano de Brito, s/nº (Escola Municipal Erso Gomes). Servidores públicos municipais tem até 20% de desconto na mensalidade durante todo o curso. 

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