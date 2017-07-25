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Jovem trabalhador, Léo morreu por engano, diz amigo em velório

Vítima estava no local errado, na hora errada e com as pessoas erradas, relatou amigo

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2017 às 16:58

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Morto com dois tiros nas costas na noite de ontem, em Aquidauana, Leandro Campos da Costa, de 24 anos, pode ter morrido por engano. Ao menos é o que acredita um dos amigos entrevistados nesta tarde, durante velório. O homem, que preferiu não ser identificado, disse que a vítima estava no local errado, na hora errada e com as pessoas erradas.


A hipótese é de que o alvo fosse, de fato, o tio de Leandro, identificado como José Erasmo Campos de Silva, de 37 anos, baleado na costela e que conseguiu sobreviver. "O Léo [como Leandro era conhecido] nunca esteve envolvido com coisa errada, ao contrário do tio dele, que a gente conhece bem a capivara [histórico criminal]", explicou.


O amigo reforça que Léo jamais teve problemas com a polícia, tanto que, desde bem novo, sempre foi conhecido pelas autoridades. "Quando tinha a cavalaria da Polícia Militar em Aquidauana, Léo cuidava dos cavalos para os PMs, então todos sabiam quem ele era. Além disso, eu nunca o vi envolvido com drogas, tomava apenas sua cervejinha".


Conforme relatado, a vítima sempre foi uma pessoa trabalhadora e que lutava para aos poucos conseguir algo melhor na vida. Atualmente trabalhava como funcionário da coleta de lixo na cidade, e morava de aluguel com a namorada. "Era um cara do bem. O crime ainda é recente, nos próximos dias a verdade vai vir à tona. Vamos ver". 


Crime


Conforme noticiado ontem, Leandro, o tio Erasmo, e a convivente ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. Erasmo foi atingido na costela e socorrido. Já Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso.

 

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