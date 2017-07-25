Jovem trabalhador, Léo morreu por engano, diz amigo em velório

Morto com dois tiros nas costas na noite de ontem, em Aquidauana, Leandro Campos da Costa, de 24 anos, pode ter morrido por engano. Ao menos é o que acredita um dos amigos entrevistados nesta tarde, durante velório. O homem, que preferiu não ser identificado, disse que a vítima estava no local errado, na hora errada e com as pessoas erradas.



A hipótese é de que o alvo fosse, de fato, o tio de Leandro, identificado como José Erasmo Campos de Silva, de 37 anos, baleado na costela e que conseguiu sobreviver. "O Léo [como Leandro era conhecido] nunca esteve envolvido com coisa errada, ao contrário do tio dele, que a gente conhece bem a capivara [histórico criminal]", explicou.



O amigo reforça que Léo jamais teve problemas com a polícia, tanto que, desde bem novo, sempre foi conhecido pelas autoridades. "Quando tinha a cavalaria da Polícia Militar em Aquidauana, Léo cuidava dos cavalos para os PMs, então todos sabiam quem ele era. Além disso, eu nunca o vi envolvido com drogas, tomava apenas sua cervejinha".



Conforme relatado, a vítima sempre foi uma pessoa trabalhadora e que lutava para aos poucos conseguir algo melhor na vida. Atualmente trabalhava como funcionário da coleta de lixo na cidade, e morava de aluguel com a namorada. "Era um cara do bem. O crime ainda é recente, nos próximos dias a verdade vai vir à tona. Vamos ver".



Crime



Conforme noticiado ontem, Leandro, o tio Erasmo, e a convivente ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. Erasmo foi atingido na costela e socorrido. Já Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso.