Prefeitura e comunidade reconstroem ponte na Furna dos Baianos, em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, realizou no início desde mês, uma série de serviços na região da Furna dos Baianos localizada no Distrito de Piraputanga. Dentre as diversas ações, houve também patrolamento e recuperação das estradas que dão acesso ao patrimônio e a reconstrução de uma ponte que era de madeira, sobre uma vazante que dá acesso à diversas propriedades até a beira do rio agora foi construída com tubos e piso de concreto.



Na reconstrução dessa ponte, que caiu devido ao apodrecimento das madeiras, foi utilizado mão de obra de aproximadamente 15 homens, em parceria entre o poder público e moradores da região que também auxiliaram com alimentação e parte do material utilizado na recuperação da ponte. Dois caminhões basculantes e duas máquinas retro escavadeiras foram utilizadas nesse serviço. Atento aos serviços executados no município e preocupado com a situação dos trabalhadores, o titular da pasta, Archibald Joseph, mas conhecido como Mac, juntamente com o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhou de perto o serviço, oferecendo todo suporte necessário para o bom desempenho das funções.



Apoio dos moradores: O Chefe do Executivo, Odilon Ribeiro e o secretário Mac, enalteceram e agradeceram pessoalmente o apoio recebido nessa parceira por parte de pessoas da comunidade que não mediram esforços para reconstrução da ponte que havia caído. Além da mão de obra, eles também contribuíram com a aquisição de cimento, num total de 20 bolsas e ainda ajudaram na alimentação dos operários. A administração pública com os tubos para os serviços de drenagem da ponte.

“Nós que moramos aqui nesta comunidade, nos sentimos também na obrigação de ajudar e nos mobilizamos para isso”, frisou Antônio das Furnas, um dos coordenadores do serviço. Juliete Gomes da Silva, Presidente da Associação de Moradores da Furna, que também esteve presente trabalhando na reconstrução da ponte, se manifestou com satisfação pelo acesso reconstruído, agora com mais segurança para todos. (Assessoria SEMOSU).