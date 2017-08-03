Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:09

Buscar

Últimas notícias
X

Apoio

Prefeitura e comunidade reconstroem ponte na Furna dos Baianos, em Aquidauana

Ponte caiu devido ao apodrecimento das madeiras

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2017 às 17:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, realizou no início desde mês, uma série de serviços na região da Furna dos Baianos localizada no Distrito de Piraputanga. Dentre as diversas ações, houve também patrolamento e recuperação das estradas que dão acesso ao patrimônio e a reconstrução de uma ponte que era de madeira, sobre uma vazante que dá acesso à diversas propriedades até a beira do rio agora foi construída com tubos e piso de concreto.  


Na reconstrução dessa ponte, que caiu devido ao apodrecimento das madeiras, foi utilizado mão de obra de aproximadamente 15 homens, em parceria entre o poder público e moradores da região que também auxiliaram com alimentação e parte do material utilizado na recuperação da ponte. Dois caminhões basculantes e duas máquinas retro escavadeiras foram utilizadas nesse serviço. Atento aos serviços executados no município e preocupado com a situação dos trabalhadores, o titular da pasta, Archibald Joseph, mas conhecido como Mac, juntamente com o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhou de perto o serviço, oferecendo todo suporte necessário para o bom desempenho das funções. 


Apoio dos moradores: O Chefe do Executivo, Odilon Ribeiro e o secretário Mac, enalteceram e agradeceram pessoalmente o apoio recebido nessa parceira por parte de pessoas da comunidade que não mediram esforços para reconstrução da ponte que havia caído. Além da mão de obra, eles também contribuíram com a aquisição de cimento, num total de 20 bolsas e ainda ajudaram na alimentação dos operários. A administração pública com os tubos para os serviços de drenagem da ponte.

“Nós que moramos aqui nesta comunidade, nos sentimos também na obrigação de ajudar e nos mobilizamos para isso”, frisou Antônio das Furnas, um dos coordenadores do serviço. Juliete Gomes da Silva, Presidente da Associação de Moradores da Furna, que também esteve presente trabalhando na reconstrução da ponte, se manifestou com satisfação pelo acesso reconstruído, agora com mais segurança para todos. (Assessoria SEMOSU). 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo