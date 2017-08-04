Fórum de Aquidauana sedia exposição de fotos de juiz de Costa Rica

De hoje a 1º de setembro, o saguão do Fórum de Aquidauana sedia a Exposição Sobreviventes - da Casa de Abrigo ao Recomeço, de autoria do juiz Marcus Abreu de Magalhães, que judica na comarca de Costa Rica.



As fotos retratam a alegria das mulheres que superaram a situação de violência, muito embora algumas carreguem na pele as marcas do passado de tanto sofrimento. A ideia de levar a exposição para Aquidauana, em razão em homenagem aos 125 anos de fundação da cidade, a ser comemorado no dia 15 de agosto, é do juiz Giuliano Máximo Martins, da Vara Criminal de Aquidauana.



A extensão e a gravidade das cicatrizes dessas mulheres vencedoras marcam as fotos mais chocantes da mostra, como a de uma delas, cuja cicatriz atravessa o pescoço e é escondida no dia a dia com um colar.



A exposição faz parte do projeto da Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e a cerimônia de abertura será nesta sexta-feira (4), às 18 horas. Diversas autoridades já confirmaram presença.