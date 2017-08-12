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125 anos

Câmara de Vereadores entrega títulos de cidadãs e cidadãos aquidauanenses

Solenidade realizada no plenário da Casa de Leis do município contou com a presença de moradores e autoridades

Flavio Brito

Publicado em 12/08/2017 às 09:39

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O plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara de Vereadores recebeu ontem (11) a cerimônia de entrega de títulos de cidadãos e cidadãs aquidauanenses. Os membros da Casa de Leis escolheram 26 aquidauanenses de coração para receberem as homenagens, entre eles o deputado estadual Herculano Borges, escolhido pelo vereador Bié. O plenário ficou lotado por quem foi  acompanhar a solenidade que integra a programação de comemoração dos 125 anos de Aquidauana, comemorados no dia 15 de agosto.

“Em primeiro lugar, é uma alegria receber esse título de cidadão aquidauanense. Eu que tenho família aqui em Aquidauana, Miranda. É uma região que eu adotei enquanto deputado para dar todo suporte. São 125 anos de Aquidauana, uma das mais importantes cidades do nosso Estado, que está em pleno desenvolvimento e que precisa muito do poder público estadual. Então, nós estamos aqui para fazer essa intersecção do município com o governo do Estado”, disse o deputado Herculano Borges (SD). 

A Câmara de Vereadores também realizou a entrega de 10 títulos de cidadãs e cidadãos eméritos Deputado Nelson Trad. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares de Aquidauana e do Estado, entre eles o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja. 

Na lista homenageados estão Antonio Lemes de Rezende; Artur Padilha; Bráulia Paredes; Carlito de Souza Barbosa; Cleiton Almeida de Andrade; Fábio Batista Bogoni; Francisco Cáceres;  Francisco Clementino José de Paula; Herculano Borges Daniel; Heric Ricard Guimarães França; Jolimar Antônio Schiavo; José Afonso Tremba; José Carlos Barbosa; José Diderot Fonseca Junior; Lenir Fogaça dos Santos; Marcos Antonio Luglio; Mário Sérgio Clemente; padre Thiago Palmeira Machado; Paulo Eli dos Santos; Ramão José Marques de Souza; Rene Francisco Martinez; Rodrigo Lúcio dos Santos; Sérgio Reis Lima; Tatiana Cardoso Pereira e Vanderlei Galvão Matos.

Entre os cidadãos eméritos estão Altervir Florenciano Ferreira; Assos Alexandre da Silva; Haroldo Louveira; Leopoldo Botelho; Luiz Carlos Mendes; Neusa Maria Gehre de Oliveira; Pedro Putini Mendes; Raimunda Luzia de Brito; Vicínio Vieira Jardim e Vitor Maksoud. 

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