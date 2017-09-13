Sobrinha procura tio para entregar cartão de banco e o encontra morto

Um homem identificado, em princípio, por Antônio Ferreira Almeida foi encontrado morto nesta quarta-feira (13) por sua sobrinha, no Bairro Alto, em Aquidauana. A familiar procurava pela vítima após reconhecer o cartão de banco no nome do tio em publicação do Facebook.

Conforme apurado pela reportagem, o cartão foi encontrado próximo a igreja Peniel, em um terreno baldio. O morador fez uma publicação do achado no Facebook e o nome do tio foi reconhecido por uma sobrinha.

A familiar teria entrado em contato com o dono da publicação, mas foi informada que o objeto só seria entregue ao responsável, já que o cartão possuía até senha.

Imediatamente, a sobrinha foi até a casa do tio e encontrou o portão cadeado para o lado de fora. Suspeitando de um forte odor ao redor da residência, a mulher pediu ajuda de um vizinho para arrombar a porta.

A vítima foi achada morta na cama, bastante inchada. Próximo ao corpo foi encontrado um canivete e documentos pessoais espalhados.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil e funerária.