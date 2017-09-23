Acidente termina com dois motociclistas feridos no centro de Aquidauana

Trânsito
As vítimas, um homem de 42 e uma mulher de 33 anos, colidiram as motos no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Aureliano da Costa
Acidente ocorrido na noite de ontem, no Centro de Aquidauana, terminou com dois motociclistas feridos. As vítimas, um homem de 42 e uma mulher de 33 anos, colidiram as motos no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Aureliano da Costa.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher seguia em uma Biz pela 7 de Setembro, que é preferencial, quando houve colisão com uma Honda CG, que supostamente não teria respeitado a sinalização e avançado direto pela Aureliano da Costa.
A mulher sofreu um corte profundo na perna direita e o homem teve várias escoriações. Ambos foram socorridos e levados para o pronto-socorro. A moto Honda CG estava com os documentos atrasados, foi apreendida e levada para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
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