Acidente termina com dois motociclistas feridos no centro de Aquidauana

Acidente ocorrido na noite de ontem, no Centro de Aquidauana, terminou com dois motociclistas feridos. As vítimas, um homem de 42 e uma mulher de 33 anos, colidiram as motos no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Aureliano da Costa.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher seguia em uma Biz pela 7 de Setembro, que é preferencial, quando houve colisão com uma Honda CG, que supostamente não teria respeitado a sinalização e avançado direto pela Aureliano da Costa.



A mulher sofreu um corte profundo na perna direita e o homem teve várias escoriações. Ambos foram socorridos e levados para o pronto-socorro. A moto Honda CG estava com os documentos atrasados, foi apreendida e levada para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).