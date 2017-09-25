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Grupo busca doações para festa destinada a crianças carentes

Fundado no Nova Aquidauana, Mensageiros da Alegria prepara evento para o Dia das Crianças

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2017 às 16:42

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Criado no ano passado, o grupo identificado como Mensageiros da Alegria prepara festa para crianças carentes de Aquidauana. O evento, agendado para o próximo dia 12 de outubro, Dia das Crianças, será recheado de briquedos e cachorro-quente. Entrentanto, os idealizadores esperam contar com apoio da comunidade para que a iniciativa se concretize.


A jovem Thais Mendes, 21 anos, moradora no Bairro Nova Aquidauana, é a fundadora do grupo. Ela conta que tudo teve início em 2016, quando ela, por conta própria, distribuiu 300 saquinhos com doces para crianças de um projeto social durante a Páscoa. Ao perceber a alegrida dos presenteados, reuniu amigos e decidiu fazer algo maior em outubro daquele ano.


"Me reuni com alguns amigos, fizemos um ofício e saímos nos comércios arrecadando sacos de bala, refrigerantes e ingredientes para cachorro-quente. O primeiro evento foi realizado na residência do senhor Cléber, ele é cadeirante e cedeu sua casa. Conseguimos alcançar cerca de 250 crianças. Fizemos diversas atividades, pois conseguimos alugar três camas elásticas", relatou.

Para este ano, a ideia se manteve, e tudo deve acontecer novamente na casa de Cléber, na Rua 09, número 10, no Nova Aquidauana, em frente ao campão. O objetivo é realizar diversas atividades e palestras educativas, tanto que uma psicóloga e representantes do Corpo de Bombeiros (Civil) já se prontificaram a ajudar.  Conforme previsto, o evento começa à tarde , às 13 horas, com as atividades diversas. Às 17 horas será aberta a praça de alimentação e em seguida haverá entrega de presentes. 

                
"Estamos precisando de ingredientes para cachorro quente, sacos de bala e pirulitos", pontuou Thais. Para fazer a doação, é necessário entrar em contato com ela  por meio do telefone 67 9 9913 - 2863, ou se dirigir até o local: Bairro Nova Aquidauana, avenida Mato Grosso número 34.

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