Carro pega fogo durante a madrugada e dono suspeita de incêndio criminoso

Um veículo Gol pegou fogo por volta das 4h da manhã, desta terça-feira (26), e o dono de 22 anos suspeita de um incêndio criminoso. O fato ocorreu no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, e chamas mobilizaram equipe do Corpo de Bombeiros.

O proprietário do veículo acordou com o forte cheiro de fumaça e percebeu que seu carro estava em chamas.

Aos Bombeiros, o rapaz disse que usou o carro pela última às 11h de ontem, segunda-feira (25). A vítima suspeita de um incêndio criminoso já que foi encontrada uma camisa cinza com cheiro de gasolina e que não é de sua propriedade.

A equipe dos Bombeiro ressalta que por sorte o fogo não se alastrou para a varanda. O fogo destruiu o motor do veículo.

A vítima afirma não possuir ‘rixa’ com ninguém e o caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana.