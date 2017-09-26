Catador tem 30 quilos de latinha furtados dentro de casa durante a madrugada

O catador Valdir Aparecido Pereira, de 53 anos, procurou a Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de 30 quilos de latinha, ocorrido na madrugada desta terça-feira. Ao chegar em casa por volta das 6 horas da manhã, na Vila Paraíso, o homem se deparou com o portão arrombado e deu falta dos produtos recicláveis avaliados em R$ 100.



A vítima, que trabalha como vigilante, saiu de casa ontem para cumprir expediente. Hoje por volta das 6 horas da manhã percebeu o crime. Ele disse que a esposa estava em casa, mas como toma remédios controlados, a mulher não percebeu a presença de estranhos no local. Foi levado o saco com latinhas prensadas prontas para a comercialização.



Segundo Valdir, havia latinhas recolhidas, doadas e compradas. "Catador é minha segunda profissão, a minha renda extra. Estes R$ 100 me ajudariam bastante. Nem imagino quem possa ter feito isso, mas sei que são pessoas que não têm valor. Muitos não se importam com o que eu faço, mas fica o prejuízo, porque paguei por algumas latinhas", disse.