Leilão em Aquidauana oferece carros e chácaras com lances a partir de R$ 5 mil

Justiça do Trabalho
Entre lotes oferecidos no leilão está uma GM/Chevrolet C10, ano 84, azul
A Justiça do Trabalho de Aquidauana realiza leilão de carros e propriedades na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, com lances a partir de R$ 5 mil. O evento é presencial e ocorre na Câmara Municipal, no Centro, a partir das 13h.
Os bens poderão ser parcelados, mediante proposta por escrito ao juiz em até cinco dias antes do leilão, com sinal de 40%. As condições estão apresentadas no edital.
Caso haja alguma divergência entre a foto e o bem penhorado, fica valendo o que consta na descrição do edital.
Entre os oito lotes oferecidos no leilão está uma GM/Chevrolet C10, ano 84, azul, com lance inicial de R$ 5 mil. Confira aqui.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS