Leilão em Aquidauana oferece carros e chácaras com lances a partir de R$ 5 mil

A Justiça do Trabalho de Aquidauana realiza leilão de carros e propriedades na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, com lances a partir de R$ 5 mil. O evento é presencial e ocorre na Câmara Municipal, no Centro, a partir das 13h.

Os bens poderão ser parcelados, mediante proposta por escrito ao juiz em até cinco dias antes do leilão, com sinal de 40%. As condições estão apresentadas no edital.

Caso haja alguma divergência entre a foto e o bem penhorado, fica valendo o que consta na descrição do edital.

Entre os oito lotes oferecidos no leilão está uma GM/Chevrolet C10, ano 84, azul, com lance inicial de R$ 5 mil. Confira aqui.