Peão se atrasa em saída de comitiva e desaparece na zona rural de Aquidauana

BR-419
Fazenda Santana fica na altura do km 95 da BR-419
Um peão de uma fazenda em Aquidauana desapareceu nesta segunda-feira (30) depois que uma comitiva de funcionários saiu da propriedade. Geovani Mendes, de 31 anos, teria saído 10 minutos depois e não conseguiu alcançar o grupo.
Conforme o boletim de ocorrência, o gerente da fazenda foi informado sobre a saída da comitiva e que Geovane teria saído aproximadamente dez minutos depois e não conseguiu alcançar a comitiva.
Os companheiros teriam retornado pelo mesmo caminho, mas não o encontraram. Os funcionários não souberam informar as vestes que a vítima usava.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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