Peão se atrasa em saída de comitiva e desaparece na zona rural de Aquidauana

Um peão de uma fazenda em Aquidauana desapareceu nesta segunda-feira (30) depois que uma comitiva de funcionários saiu da propriedade. Geovani Mendes, de 31 anos, teria saído 10 minutos depois e não conseguiu alcançar o grupo.

Conforme o boletim de ocorrência, o gerente da fazenda foi informado sobre a saída da comitiva e que Geovane teria saído aproximadamente dez minutos depois e não conseguiu alcançar a comitiva.

Os companheiros teriam retornado pelo mesmo caminho, mas não o encontraram. Os funcionários não souberam informar as vestes que a vítima usava.