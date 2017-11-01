Moto bate na traseira da outra e dois motociclistas ficam feridos

Acidente entre duas motos Honda Titan ocorrido na tarde desta quarta-feira, em Aquidauana, deixou dois motociclistas feridos. Uma mulher de 35 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações na perna direita. Um homem de 30 anos teve pequenas lesões no cotovelo esquerdo. Nenhum deles corre risco.



Conforme apurado, a mulher seguia de moto pela Rua Francisco Pereira Alves, na Vila Pinheiro, quando parou para poder entrar à Rua Felipe Orro. O homem que vinha no veículo atrás dela não percebeu a manobra e bateu na traseira. Ambos foram atirados ao solo. Além do Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local.