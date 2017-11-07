Mata de Aquidauana é palco da "Operação Pantanal" de airsoft no fim de semana

A mata localizada em frente ao Parque de Exposições de Aquidauana recebe nos dias 11 e 12 de novembro, a "Operação Pantanal". O evento, promovido pelo Skull Airsoft Team, deve reunir competidores de airsoft do município e região, bem como de Campo Grande.

No dia 11, as rodadas têm início às 17 horas e terminam às 21 horas. No dia seguinte, será das 7 horas às 10 horas. O airsoft é um jogo desportivo de ação que simula atividades militares e policiais, por meio do uso recreativo de armas de pressão que atiram esferas plásticas não letais.