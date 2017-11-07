Mata de Aquidauana é palco da "Operação Pantanal" de airsoft no fim de semana

Esportes
Participam competidores da região e da Capital
A mata localizada em frente ao Parque de Exposições de Aquidauana recebe nos dias 11 e 12 de novembro, a "Operação Pantanal". O evento, promovido pelo Skull Airsoft Team, deve reunir competidores de airsoft do município e região, bem como de Campo Grande.
No dia 11, as rodadas têm início às 17 horas e terminam às 21 horas. No dia seguinte, será das 7 horas às 10 horas. O airsoft é um jogo desportivo de ação que simula atividades militares e policiais, por meio do uso recreativo de armas de pressão que atiram esferas plásticas não letais.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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