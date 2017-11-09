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Aquidauana

Com risco de enchente, prefeitura coloca autoridades em alerta

Defesa Civil, secretarias, Corpo de Bombeiros e Exército estão de prontidão

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2017 às 16:27

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O risco de enchente no rio Aquidauana por conta das fortes chuvas que caíram e dos temporais previstos para Aquidauana e região, colocou em alerta todas as autoridades do município. Nesta manhã, a prefeitura promoveu reunião  com representantes das secretarias de Assistência Social, Obras, Educação, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para definir estratégias caso o nível do rio continue a subir.


Ontem, o nível do rio havia atingido 6,9 metros, chamando a atenção. Segundo o secretário de assistência social Marcos Chaves, um plano de ações está definido e articulado e o município dispõe hoje de condições de atender os moradores que possam ter a residência invadida pelas águas. Parcerias com o Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar e as igrejas garantem maior eficácia nas ações.


De acordo com o coordenador da Defesa Civil Mario Ravaglia, que há mais de 20 anos monitora as enchentes no rio Aquidauana, quando o nível do rio atinge 7,8 mts já é necessário a remoção de algumas famílias ribeirinhas. Ravaglia explica que no período de chuvas pessoas ligadas a Defesa Civil vigiam o nível nas réguas em distintos períodos do dia, tanto no perímetro urbano como nos distritos rio acima.

 

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