Com risco de enchente, prefeitura coloca autoridades em alerta

O risco de enchente no rio Aquidauana por conta das fortes chuvas que caíram e dos temporais previstos para Aquidauana e região, colocou em alerta todas as autoridades do município. Nesta manhã, a prefeitura promoveu reunião com representantes das secretarias de Assistência Social, Obras, Educação, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para definir estratégias caso o nível do rio continue a subir.



Ontem, o nível do rio havia atingido 6,9 metros, chamando a atenção. Segundo o secretário de assistência social Marcos Chaves, um plano de ações está definido e articulado e o município dispõe hoje de condições de atender os moradores que possam ter a residência invadida pelas águas. Parcerias com o Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar e as igrejas garantem maior eficácia nas ações.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil Mario Ravaglia, que há mais de 20 anos monitora as enchentes no rio Aquidauana, quando o nível do rio atinge 7,8 mts já é necessário a remoção de algumas famílias ribeirinhas. Ravaglia explica que no período de chuvas pessoas ligadas a Defesa Civil vigiam o nível nas réguas em distintos períodos do dia, tanto no perímetro urbano como nos distritos rio acima.