Chuva deve continuar atingindo Aquidauana, diz Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva que vem atingindo Aquidauana nos últimos dias deve continuar nesta sexta-feira (10).

Pela manhã, há previsão de que o dia seja nublado, com chuva isolada. Durante a tarde e a noite, fortes trovoadas poderão atingir todo o município.

A temperatura mínima deverá permanecer em 23ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 34ºC.