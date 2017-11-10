Chuva deve continuar atingindo Aquidauana, diz Inmet

Meteorologia
De acordo com o Instituto, há possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante toda a sexta-feira
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva que vem atingindo Aquidauana nos últimos dias deve continuar nesta sexta-feira (10).
Pela manhã, há previsão de que o dia seja nublado, com chuva isolada. Durante a tarde e a noite, fortes trovoadas poderão atingir todo o município.
A temperatura mínima deverá permanecer em 23ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 34ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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