Festival de Pastel Beneficente para Conselheiro de Saúde acontece neste domingo até as 14h

O Festival de Pastel Beneficente em prol do custeamento do tratamento de saúde do Sr. Walter Barbosa, noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" está sendo realizado neste domingo (19).

O evento, que conta com a colaboração de várias pessoas na produção dos pastéis, teve início às 10h e irá até 14h, conforme informações divulgadas pelos realizadores. Por R$10,00, cada pessoa tem direito a levar 10 pastéis.

A entrega do alimento para os colaboradores está sendo feita na Rua Antônio João, 1.110, no Bairro Alto, ao lado da Igreja dos Mórmons.