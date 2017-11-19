Festival de Pastel Beneficente para Conselheiro de Saúde acontece neste domingo até as 14h

Solidariedade
Evento é realizado em prol do custeamento do tratamento de saúde do Sr. Walter Barbosa, que atua como Conselheiro de Saúde de Aquidauana há quase 20 anos
O Festival de Pastel Beneficente em prol do custeamento do tratamento de saúde do Sr. Walter Barbosa, noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" está sendo realizado neste domingo (19).
O evento, que conta com a colaboração de várias pessoas na produção dos pastéis, teve início às 10h e irá até 14h, conforme informações divulgadas pelos realizadores. Por R$10,00, cada pessoa tem direito a levar 10 pastéis.
A entrega do alimento para os colaboradores está sendo feita na Rua Antônio João, 1.110, no Bairro Alto, ao lado da Igreja dos Mórmons.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS