População aproveita 'Black Friday' para garantir novos produtos com preços acessíveis

A "Black Friday" é um dia de descontos organizados pelo comércio, que foi criada nos Estados Unidos e "importada" pelos lojistas brasileiros para atrair o público que busca, na época de fim de ano, renovar móveis, eletrônicos e utensílios domésticos e do dia a dia.

O evento geralmente ocorre no dia seguinte à quinta-feira de Ação de Graças, data reliogosa para os americanos, em que eles celebram a gratidão pelos bons acontecimentos anuais, e que foi comemorada ontem (23). Na prática, portanto, os descontos são ofertados na última sexta-feira do mês de novembro, no caso, neste dia 24.

Em Aquidauana, logo pela manhã, o centro comercial já está movimentado. A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi às ruas para observar o movimento dos consumidores nas lojas com as promessas de boas ofertas.

A aposentada Aparecida Ferreira, de 58 anos, disse que, desde o início da "comemoração" desta data no Brasil, aproveita as ofertas. "Todo ano eu venho comprar. Os preços realmente são baixos. Eu aproveito para levar produtos de higiene, como shampoo, sabonete, pasta de dente, tinta para o cabelo... Esses são sempre mais baratos, mas eu ainda vou ver alguns eletrodomésticos também", explicou.

De acordo com a entrevistada, ela economiza durante todo o ano para poder gastar agora. "Como os preços são muito bons, a gente vai juntando o dinheiro nos meses para, quando chegar o dia, ter como pagar sem aperto. Aí sai mais barato, tanto no dinheiro, quanto no cartão", pontuou.

O operador de máquinas Davi Fernandes Dias, de 42 anos, também afirmou ser frequentador assíduo anualmente da "Black Friday". "É uma oportunidade de conseguir comprar um produto mais barato agora no final do ano. Não digo que o preço seja baixo, mas costuma ser menor do que nos outros meses. Por isso, eu já me programo e, agora, posso comprar coisas novas", disse.

Valdeci de Almeida, de 37 anos, que é gerente de fazenda, é outro que encontra na "Black Friday" uma oportunidade melhor de compra. "Eu já sou cliente antigo e sei que os preços são melhores nessa época do ano. Me programo durante os meses e sempre levo uma coisa nova. Tenho meu vendedor certo na loja, que me avisa e eu venho com o que vou comprar já em mente", finalizou.

Levantamento

Levantamento do SerasaConsumidor mostra que 3 em cada 10 brasileiros pretendem comprar na Black Friday. Desse total, 90% acreditam que deve conseguir bons descontos na data.

A pesquisa realizada no serviço de atendimento da Serasa ouviu 4.301 pessoas em todo o país, entre 17 de outubro e 24 de outubro.

O estudo revela ainda que 79% costumam pesquisar o histórico de preço antes de fechar a compra.

Dos entrevistados, 72% disseram que pretendem comprar em loja física, 27% pela internet e 1% não soube responder. Sobre os cuidados com segurança online na hora de fazer compras na Black Friday, a grande maioria afirma ter cuidado: 87% responderam que verificam se o site é seguro antes de efetuar a compra.

*Com informações do G1