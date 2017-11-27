Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 5 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana / Anastácio):

auxiliar em saúde bucal (com curso e experiência)

marmorista (com experiência)

pedreiro de alvenaria

vendedor interno

vidraceiro (com experiência)

*Vagas regionais (rural/outras cidades):

não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.