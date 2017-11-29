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Aquidauana

PM reforça segurança para horários diferenciados de fim de ano no comércio

Horários foram divulgados hoje pela ACEA e Prefeitura

Renan Nucci

Publicado em 29/11/2017 às 16:02

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A Prefeitura de Aquidauana, a Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA) e o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana estão alinhando o plano de ações conjuntas para o período de final e início de ano na cidade.

Hoje, 29, pela manhã, aconteceu uma reunião com representantes destes três órgãos para discutir detalhes desse plano de ação, que tem como prioridade garantir a segurança e dar maior comodidade aos cidadãos que frequentarem o comércio nas semanas do Natal e Ano Novo, período em que aumenta muito o fluxo de pessoas e veículos nas ruas da cidade. 

Participaram da reunião o subcomandante do 7º BPM, Major Nedson Veiga Lino, o Capitão PM Evandro Freire Ferraz, o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, também da Fundação de Cultura, o diretor de difusão cultural, Clóvis Pacheco e a presidente da ACEA, Rita Haddad.

A pauta principal da reunião foi a intensificação do trabalho da Polícia Militar no período em que o comércio estiver aberto em horário especial de fim de ano.

A Prefeitura de Aquidauana está preparando para este período de fim de ano uma programação natalina especial com atrações culturais na Praça dos Estudantes. Já a ACEA também se organiza para a partir do próximo dia 10, iniciar sua programação de natal com novidades nas lojas.

Diante disso, a Prefeitura e a ACEA buscam a parceria do 7º BPM com o objetivo de aumentar a visibilidade dos policiais e inibir a criminalidade durante os meses de dezembro e janeiro, quando o fluxo de consumidores se eleva consideravelmente.

Segundo informou o 7º BPM, para a Polícia Militar o policiamento não se restringe às ruas do centro da cidade, mas será intensificado em toda a área comercial, o que engloba os bairros com fluxo no comércio.
“A presença intensificada dos policiais nas ruas da nossa cidade na área comercial, sobretudo, nos locais em que haverão programações culturais é para nós muito importantes, pois a prefeitura investe nos atrativos de natal, as famílias com certeza estarão presentes visitando a Casa do Papai Noel, passeando, fotografando e, claro, comprando no comércio. Sentir-se seguros e saber que a PM está por perto dará mais confiança em quem sair de casa nesse período, ainda mais por conta do aumento da circulação de pessoas e de dinheiro”, explicou o diretor Humberto Torres.


Para a Polícia Militar de Aquidauana, a intensificação do policiamento ostensivo e com viaturas também será acompanhado do diálogo dos policiais com a comunidade e, também, pretendem dar continuidade aos bons resultados que tem obtido no policiamento nas áreas comerciais, inibindo furtos, arrombamentos, roubos e outros crimes.


HORÁRIO ESPECIAL DE FIM DE ANO


Em breve, a Prefeitura de Aquidauana divulgará a programação completa das apresentações culturais de natal na cidade. Já as lojas do comércio local estão com datas e horários definidos de funcionamento neste fim de ano, conforme informou a presidente da ACEA, Rita Haddad: Confira:


a) De Segunda a Sábado, de 04 a 09 de Dezembro, até às 20 horas (exceto Domingos e Feriados);
b) De Segunda a Sábado, de 11 a 16 de Dezembro, até às 22 horas (exceto Domingos e Feriados);
c) De Segunda a Sábado, de 18 a 23 de Dezembro, até às 22 horas;
d) Dias 24 e 31 de Dezembro até às 16h30min;
e) Dias 3, 10 e 17 de Dezembro, das 07h às 17 horas.

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