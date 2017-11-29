Sanesul é acionada para conter vazamento no Bairro Alto e moradores podem ficar sem água

A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) foi acionada para consertar um vazamento de água na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, que, segundo informações de populares, começou na manhã desta quarta-feira (29).

Após contato com a empresa, a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" confirmou que, possivelmente, o vazamento está ocorrendo por conta de um cano que estourou devido a algum deslocamento de terra no local e que o problema, ainda no período matutino, será resolvido.

Durante o contato, a Sanesul também informou que os moradores da região deverão ficar sem água por um período de até quatro horas, devido aos procedimentos de conserto.