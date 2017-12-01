Último mês do ano começa nublado, mas sem previsão de chuva forte

O último mês do ano começou com chuva isolada na madrugada e tempo nublado no início da manhã em Aquidauana e região. A sexta-feira (1º) registra temperatura mínima de 24° e máxima de 32°C.

Em Campo Grande, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A máxima esperada é de 26°C.