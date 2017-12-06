Funcionários de siderúrgica são socorridos após inalação de gás

Acidente
Nove trabalhadores foram levados ao pronto socorro
Cinco funcionários de uma siderúrgica, no Bairro Cidade Nova, em Aquiduana, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após inalação de gás, na manhã desta quarta-feira (6). Três, dos nove trabalhadores ainda não identificados, foram levados inconscientes ao pronto socorro.
Conforme apurado pelo Jornal O Pantaneiro, os funcionários estariam limpando um dos fornos quando houve a inalação do gás, da queima do carvão. O tipo do fluído ainda não foi divulgado.
Não há informações se os trabalhadores trabalhavam com as máscaras, que fazem parte dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). Em princípio, três foram socorridos inconscientes e outros seis estavam desorientados.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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