Homem não aceita fim de relacionamento e ameaça jovem na rua Felipe Orro

Violência Doméstica
Caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (08)
Um homem identificado como E. S. da S., de 44 anos, foi denunciado após ameaçar a jovem B. R. de F., de 18 anos, sob a justificativa de não aceitar o fim do relacionamento.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu quando a vítima estava, por questões de segurança, na rua Felipe Orro, na casa de um conhecido que também foi ameaçado, identificado como C. P. da S., de 44 anos. Ela informou à Polícia Civil que o autor chegou ao local e começou a perturbar o seu sossego, chutando o portão da residência e gritando palavras de ameaça.
O registro também informa que as atitudes violentas do homem são constantes, uma vez que desde o dia em que o relacionamento terminou, ele não para de perturbá-la. Ela disse que "já não aguenta a perseguição" que sofre por parte do autor.
O caso foi registrado como "Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheios (Violência Doméstica)" e "Ameaça (Violência Doméstica)" e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Aquidauana.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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