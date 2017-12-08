Tempo nublado e chuvoso continua no Pantanal

Meteorologia
Previsão é do Inmet
O aviso de risco de tempestade encerrou, mas a manhã desta sexta-feira (8) começou nublada. O dia deve continuar sem sol forte somado a intervalos de chuva. As temperaturas variam entre 22°C e 33°C.
A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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