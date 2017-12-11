Professora de universidade é vítima de estelionato no Bairro Alto

Policial
Caso foi registrado pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (11)
Uma professora do campus Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), identificada como A. L. G. da S., de 54 anos, procurou a Polícia Civil do município para registrar uma atividade criminosa na manhã desta segunda-feira (11).
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, moradora do Bairro Alto, informou às autoridades policiais que, no último dia 8 de dezembro, recebeu uma ligação da Central de Segurança da administradora do seu cartão de crédito, pedindo a confirmação de várias compras realizadas e reconhecimento das mesmas, tendo em vista que todas foram feitas através da internet, com IP de vários estados brasileiros. A docente, então, percebeu que havia sido vítima de uma fraude em seu cartão e, na mesma data, o cancelou e contestou inúmeras compras feitas com seus dados de crédito.
No último domingo, dia 10 de dezembro, ela detectou outras compras indevidas feitas em seu nome e, novamente, realizou a contestação das mesmas.
Para os investigadores da Polícia Civil, ela ainda explicou que "jamais teria efetuado tais compras, ainda que pela internet", uma vez que estava completamente envolvida em atividades acadêmicas referentes à sua função docente na universidade.
Com cópias da fatura, ela comprovou o delito e, agora, aguarda a investigação policial competente. O caso foi registrado como estelionato.
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