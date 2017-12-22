Adolescente tem joias furtadas durante aniversário de 15 anos em buffet de Aquidauana

ABSURDO
No local, só haviam convidados e a família não apontou suspeitos
A mãe de uma adolescente de Aquidauana procurou a Polícia Civil depois de a filha ser vítima de um furto durante o próprio aniversário de 15 anos. O crime ocorreu no ultimo dia 16 de dezembro.
Professores presentearam a adolescente com estojo com quatro joias, corrente de outro, pingente e um par de brincos. As joias foram deixadas em cima de uma caixa de som próximo ao palco, afinal no local só haviam convidados.
De repente, as joias desapareceram e ao procurar, encontraram apenas as sacolas do presente na lixeira do banheiro masculino. A família não apontou suspeito e o crime foi registrado como furto.
Luto
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Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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