Aquidauana terá ruas recapeadas e investimento ultrapassa R$ 2 milhões

Melhorias
Restauração funcional do pavimento deverá beneficiar várias regiões críticas do município
Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (27), o resultado da licitação destinada à restauração funcional do pavimento de ruas do município de Aquidauana. O investimento será no valor de R$ 2.225.011,41 e a empresa vencedora do certame foi a Infrater Engenharia Ltda.
De acordo com a publicação, o recapeamento será feito nas ruas Aniceton Rondon, 13, Dos Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo e Mato Grosso do Sul - lados direito e esquerdo.
A autorização foi feita pela diretoria de licitação de obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL).
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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