Aquidauana terá ruas recapeadas e investimento ultrapassa R$ 2 milhões

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (27), o resultado da licitação destinada à restauração funcional do pavimento de ruas do município de Aquidauana. O investimento será no valor de R$ 2.225.011,41 e a empresa vencedora do certame foi a Infrater Engenharia Ltda.

De acordo com a publicação, o recapeamento será feito nas ruas Aniceton Rondon, 13, Dos Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo e Mato Grosso do Sul - lados direito e esquerdo.

A autorização foi feita pela diretoria de licitação de obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL).

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