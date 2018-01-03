Morador encontra projétil na varanda de residência no Ovídio Costa III

O aquidauanense Wilson Ferreira, de 58 anos, fez uma publicação em rede social, informando que, no dia 1º de janeiro, encontrou um projétil na varanda de sua residência, localizada no bairro Ovídio Costa III.

Na publicação, ele lamenta a "falta de noção" de algumas pessoas que, por meio desse tipo de disparo "sem rumo", colocam em risco a vida do próximo.

"Infelizmente alguns seres humanos perderam a noção do perigo, colocando a vida do próximo em risco, todo ano nós passamos o ano novo nesta varanda no fundo de casa, este ano passamos na casa de amigos, ontém pela manhã vi alguns pedaços de telha no chão olhei para cima e vi um furo no telhado achei que foce algum fogos que estourou no telhado, hoje pela manhã a dona Rita achou este progétil que foi disparado por alguma arma de fogo, imaginem se tivesse caído na cabeça de alguém ou de uma criança, jeito estranho de comemorar a entrada do novo ano, infelizmente existem alguns sem noção que não se importa com a vida dos outros e nem com a vida dos seus famílias", escreveu.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com ele para conversar sobre o assunto. Ele deu continuidade para a sua denúncia. "É a primeira vez que acontece isso comigo aqui, nessa casa. Eu moro com minha esposa e minha filha. Podia ter acertado alguém. É aquele negócio, eu nunca acreditava que isso realmente acontecia, ou que aconteceria comigo. Mas, como dizem, tudo aquilo que sobe, desce", pontuou.

Ele ainda contou que, há muitos anos, vivenciou uma situação parecida. "Há uns anos, quando eu ainda era moleque, lá em Campo Grande, minha mãe encontrou um projétil de bala na cama. Eu já tinha visto isso e é só uma prova que tem muita gente sem consciência. Essas pessoas deveriam pensar melhor, se um projétil desse cai na cabeça de alguém, mata", finalizou.