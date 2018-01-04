Idoso virá para Aquidauana em busca de parentes que não vê há anos

Reencontro
Atualmente morando no MT, José Duarte é nascido em Anastácio
No próximo sábado, o homem conhecido como José Duarte, hoje residente em Rondonópolis (MT), estará em Aquidauana em busca de reencontrar parentes que não vê há longa data, depois de perder contato.
Nascido em Anastácio, tem cinco filhos e outros familiares residentes na região. José é filho de Soila Gonçalves e Ramão Duarte. Caso alguém o reconheça, poderá entrar em contato por meio do número (66) 99615 - 1305. A divulgação do número foi autorizada pela família e ele tem a esperança de rever os parentes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS