Mulher tenta seduzir idoso adoentado e furta carteira em propriedade rural

Aquidauana
A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso
Na tarde da última quarta-feira (03), um idoso de 66 anos foi vítima de um furto em uma propriedade rural de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado somente nesta quinta-feira (04), o idoso estava adoentado e deitado em sua cama, momento em que a autora, já reincidente neste tipo de delito, chegou em seu quarto e disse que "queria fazer sexo com ele".
Ainda conforme o depoimento da vítima, ela tirou sua calça e saiu correndo, subtraindo sua carteira com seus documentos pessoais e com a quantia de R$ 180,00.
A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS