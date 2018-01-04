Mulher tenta seduzir idoso adoentado e furta carteira em propriedade rural

Na tarde da última quarta-feira (03), um idoso de 66 anos foi vítima de um furto em uma propriedade rural de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado somente nesta quinta-feira (04), o idoso estava adoentado e deitado em sua cama, momento em que a autora, já reincidente neste tipo de delito, chegou em seu quarto e disse que "queria fazer sexo com ele".

Ainda conforme o depoimento da vítima, ela tirou sua calça e saiu correndo, subtraindo sua carteira com seus documentos pessoais e com a quantia de R$ 180,00.

A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso.