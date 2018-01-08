Com família em Aquidauana, homem desaparece em córrego em Terenos

Buscas
Vítima trabalhava na construção de casas em uma fazenda
Leandro Martinez Viana está desaparecido desde ontem, no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos.
O rapaz trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou.
A família dele reside em Aquidauana e acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, que se deslocou nesta tarde para dar início às buscas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS