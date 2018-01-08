Com família em Aquidauana, homem desaparece em córrego em Terenos

Leandro Martinez Viana está desaparecido desde ontem, no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos.

O rapaz trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou.

A família dele reside em Aquidauana e acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, que se deslocou nesta tarde para dar início às buscas.