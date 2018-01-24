PM é acionada para investigar morador da Aldeinha que deu entrada no PS do Guanandy

Lesão Corporal Dolosa
A vítima, que apresentava diversas lesões corporais, não quis precisar o motivo das agressões
A Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o PS do bairro Guanandy, em Aquidauana, porque um homem de 45 anos de idade, morador da Aldeinha, em Anastácio, deu entrada com lesões corporais.
Chegando lá, os policiais indagaram a vítima sobre o acontecido e ele disse que conhece o autor apenas por 'Nego' que, no momento do crime, estaria apenas de calça jeans e camiseta cinza. Questionado também sobre o que motivou a agressão, ele não precisou e apenas dizia, repetidamente, o apelido do homem que o agrediu.
Os oficiais ainda realizaram rondas para localizar o suspeito, mas não obtiveram êxito.
A vítima permaneceu sob os cuidados médicos e a Polícia Civil registrou o boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Posteriormente, uma investigadora de Aquidauana entrou em contato com o hospital para obter mais informações, mas a vítima já havia sido liberada.
Agora, a equipe policial civil do município aguarda a apresentação do homem, que pode ou não representar criminalmente contra o autor.
Luto
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