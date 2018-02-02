De moto, adolescente tenta fugir da polícia e acaba apreendido em Aquidauana

Aquidauana
Ele fez manobras arriscadas durante a fuga e tentou se esconder em um terreno
Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (2), após tentar fugir da equipe da Polícia Militar em uma motocicleta na rua Estevão Alves Correa no Bairro Alto em Aquidauana.
De acordo com a Polícia Militar, os militares estavam fazendo rondas pela região quando avistaram o motociclista, tudo correria bem se o adolescente não tomasse a atitude assim que viu a viatura.
O motoqueiro fugiu na contramão e fez manobras perigosas para não ser abordado. Ele foi alcançado quando parou em um terreno baldio e tentou se esconder.
O infrator foi encaminhado para a Delegacia de Policia de Aquidauana para as providências.
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