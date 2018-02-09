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Aquidauana receberá etapa do Festival de Praia 2018

Joilson Francelino Santana

Publicado em 09/02/2018 às 09:47

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Aquidauana foi uma das quatro cidades escolhidas para receber o Festival de Praia de 2018 que tem início em março.

A primeira etapa será realizada em Anaurilândia nos dias 23, 24 e 25, no balneário Municipal, as demais etapas serão realizadas em Aquidauana, Aparecida do Taboado e Sonora, em datas ainda não definidas.

O Festival de Praia inclui competições de vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, canoagem, stand up paddle e maratona aquática.

Na escolha das cidades que receberão o Festival, contemplamos todas as regiões do Estado, a Costa Leste, a região Sul, o extremo Norte e o Pantanal. O objetivo do projeto é fomentar o uso dos balneários existentes nas cidades e promover os esportes de praia”, disse o professor e chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte, Rodrigo Barbosa de Miranda, responsável técnico do Festival.

O programa Lazer nas cidades estará presente no Festival de Praia oferecendo oficinas esportivas, jogos de lazer e brinquedos infláveis gratuitos para a população.

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