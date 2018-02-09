Aquidauana receberá etapa do Festival de Praia 2018

Aquidauana
Aquidauana foi uma das quatro cidades escolhidas para receber o Festival de Praia de 2018 que tem início em março.
A primeira etapa será realizada em Anaurilândia nos dias 23, 24 e 25, no balneário Municipal, as demais etapas serão realizadas em Aquidauana, Aparecida do Taboado e Sonora, em datas ainda não definidas.
O Festival de Praia inclui competições de vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, canoagem, stand up paddle e maratona aquática.
Na escolha das cidades que receberão o Festival, contemplamos todas as regiões do Estado, a Costa Leste, a região Sul, o extremo Norte e o Pantanal. O objetivo do projeto é fomentar o uso dos balneários existentes nas cidades e promover os esportes de praia”, disse o professor e chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte, Rodrigo Barbosa de Miranda, responsável técnico do Festival.
O programa Lazer nas cidades estará presente no Festival de Praia oferecendo oficinas esportivas, jogos de lazer e brinquedos infláveis gratuitos para a população.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS