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Caso de violência doméstica mobiliza Polícia Militar no Bairro Alto

Crime aconteceu na noite do último domingo (18)

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/02/2018 às 07:40

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Na noite do último domingo (18), um caso de violência doméstica ocorrido em uma residência na Duque de Caxias, no Bairro Alto, mobilizou uma ação da Polícia Militar de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 20h02, a Guarnição Policial foi acionada para comparecer ao endereço acima citado, onde a vítima, uma mulher de 40 anos, estaria sendo agredida pelo seu amásio, de 32 anos. 

Ela relatou que estava jantando com o homem e que, por motivos banais, iniciou-se uma discussão entre ambos. Na volta para a residência, novamente discutiram e o autor, em uma atitude violenta, desferiu um soco em sua boca. Temendo por sua segurança, ela fugiu do veículo e pediu socorro, que foi atendido por um sargento militar.

O autor evadiu-se do local e a PM fez a "escolta" da vítima até a casa, no intuito de localizar o agressor. Em seguida, o mesmo chegou muito alterado e foi para cima dos oficiais, forçando-os a contê-lo com o uso de força moderada. Já contido, ele foi quesitonado a respeito do paradeiro do veículo da vítima, com o qual havia fugido e, em tom debochado, o mesmo disse que teria o enfiado em seu "c*". 

Após rondas, o carro foi encontrado nas proximidades da Usina SIMASUL. 

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com a vítima, para que fossem tomadas as providências cabíveis. 

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