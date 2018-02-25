Projeto social de Camapuã entrega caminhão carregado de donativos em Aquidauana

As famílias atingidas pelas enchentes na cidade de Aquidauana receberam no sábado (24), mais uma demonstração de solidariedade. Um grupo de voluntários viajou 600 km, vindos de Camapuã e Figueirão para doar donativos aos desabrigados e carentes do município.

Segundo, Azélia Lara, moradora de Camapuã, a iniciativa surgiu do desejo de um grupo de amigos de fazer o bem ao próximo, sem participar de cunho religioso ou político.

“O trabalho se estendeu para os municípios de Figueirão e Tacuru, onde temos uma média de 15 voluntários arrecadando todo tipo de doações. Contudo estamos estudando a viabilidade de formar outro grupo em Três Lagoas, ainda este ano”, explica.

A turma do projeto “Formiguinhas do Bem” chegou em Aquidauana no início da tarde de sábado (24) com um caminhão carregado de diversas doações: camas, roupas adultas e infantis, cestas básicas, brinquedos e calçados.

O objetivo principal era atender cerca de 70 famílias que residem na Colônia Buriti, mas, as doações serão distribuídas de acordo com as necessidades dos desabrigados.

Azélia conta que possui familiares em Aquidauana e a equipe se comoveu quando ficou sabendo da situação no município. Ela conta que uma moradora da cidade, que possui um salão de beleza na vila Santa Terezinha se comprometeu a ser um ponto de entrega com doações. “A Vânia se propôs a auxiliar recebendo as doações”, explica.