Furto em hotel acaba com quatro homens conduzidos à delegacia

Um crime registrado como "receptação culposa" acabou com quatro homens conduzidos à Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde do último domingo (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um hotel localizado no Bairro Alto. No local, a guarnição foi informada pela vítima, de 58 anos, que seu celular havia sido levado quando deixou o aparelho em uma cadeira, em frente ao seu local de trabalho. Ele ainda informou que suspeitava de seu inquilino, de 24 anos.

Com as informações do homem, a PM abordou o autor em sua casa e, ao ser questionado, ele confessou o crime e explicou que havia vendido o aparelho por R$40,00, para uma pessoa que mora na Vila Paraíso. De posse da informação, a equipe policial foi até a casa do outro envolvido, de 40 anos, que confirmou a história e acrescentou ter vendido a um jovem de 22 anos por R$150,00.

Em seguida, os oficiais seguiram para a casa do também autor e, lá, voltaram a confirmar a história. O jovem ainda informou ter vendido o celular por R$250,00 para um rapaz de 20 anos, que relatou o caso e confirmou todas as histórias contadas pelos outros envolvidos no crime.

Diante do fato, a PM conduziu todos os autores para a Delegacia de Polícia, para as devidas providências. Ainda, durante revistas pessoais realizadas na DP, foram encontradas, na cueca de um dos autores, duas trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1 grama.