Embriagado, homem agride convivente no Cristóvão 3

Violência Doméstica
Fato aconteceu na noite da última sexta-feira (02)
Um caso de violência doméstica ocorrido na rua Antônio Gonçalves, no bairro Cristóvão 3, mobilizou uma ação da Polícia Militar na noite da última sexta-feira (02).
De acordo com o boletim de ocorrência reigstrado pela vítima, de 39 anos, ela e o seu convivente moram no local. No ato da agressão, ele teria chegado em casa em visível estado de embriaguez e, então, passou a agredí-la com empurrões. Em seguida, o autor começou a jogar todos os móveis da casa no quintal.
Quando a PM chegou ao local, ele já estava imobilizado por populares, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia, para as devidências providências.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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