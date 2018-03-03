Embriagado, homem agride convivente no Cristóvão 3

Um caso de violência doméstica ocorrido na rua Antônio Gonçalves, no bairro Cristóvão 3, mobilizou uma ação da Polícia Militar na noite da última sexta-feira (02).

De acordo com o boletim de ocorrência reigstrado pela vítima, de 39 anos, ela e o seu convivente moram no local. No ato da agressão, ele teria chegado em casa em visível estado de embriaguez e, então, passou a agredí-la com empurrões. Em seguida, o autor começou a jogar todos os móveis da casa no quintal.

Quando a PM chegou ao local, ele já estava imobilizado por populares, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia, para as devidências providências.