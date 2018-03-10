Homem mata cão degolado, é denunciado por vizinhos e foge

Aquidauana
Animal tentou correr, mas não resistiu e morreu no meio do mato
Homem é procurado pela polícia por matar degolado no final desta tarde, em Aquidauana, o próprio cão. Depois de ser denunciado, ele fugiu. Segundo testemunhas, o animal teve o pescoço cortado, tentou correr, mas não resistiu e morreu no meio de um matagal na região do Bairro São Francisco.
Testemunhas relataram que o autor praticava maus-tratos de forma reiterada. Ele não alimentava adequadamente o bicho, tanto que vizinhos, com pena, forneciam água e comida frequentemente.
Dias atrás ele chegou a cortar a orelha do cão por causa de sarna, doença de simples tratamento. Hoje, alegou que o cão estava doente e que iria sacrificá-lo. Os vizinhos tentaram impedi-lo, mas ele cortou o pescoço do animal indefeso e fugiu. A polícia foi acionada e faz buscas pela região.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
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