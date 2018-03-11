Mais um motorista detido por embriaguez ao volante

Flagrante
Menos de uma semana após a morte Samuel de Oliveira Macedo, 24 anos, por um motorista que dirigia embriagado, outro motorista foi preso em flagrante ao dirigir em “ziguezague” pelas ruas de Aquidauana. De acordo com informações da Policia, ao abordar o veículo de G. F. R. a guarnição encontrou várias latas de cerveja e constatou o visível estado de embriaguez do condutor.
O motorista foi conduzido para DP para que as devidas providências fossem tomadas. A combinação entre álcool e direção é fatal e enquanto os cidadãos não se conscientizarem disso muitas pessoas irão perder suas vidas pela a irresponsabilidade alheia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS