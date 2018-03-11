Mais um motorista detido por embriaguez ao volante

Menos de uma semana após a morte Samuel de Oliveira Macedo, 24 anos, por um motorista que dirigia embriagado, outro motorista foi preso em flagrante ao dirigir em “ziguezague” pelas ruas de Aquidauana. De acordo com informações da Policia, ao abordar o veículo de G. F. R. a guarnição encontrou várias latas de cerveja e constatou o visível estado de embriaguez do condutor.



O motorista foi conduzido para DP para que as devidas providências fossem tomadas. A combinação entre álcool e direção é fatal e enquanto os cidadãos não se conscientizarem disso muitas pessoas irão perder suas vidas pela a irresponsabilidade alheia.