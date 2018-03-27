Garota sofre grave lesão ao escorregar em portão para pegar bola

Menina de 11 anos ficou com ferimento grave no braço depois de escorregar em portão na tarde desta terça-feira, em Aquidauana, durante brincadeira. Ela ficou com o braço preso na grade, que se assemelha a ponta de uma lança, conseguiu sair sozinha, mas precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima jogava bola com amigos na Rua Mário Guerreiro, na Vila Santa Terezinha, quando a bola caiu acidentalmente no terreno do Clube Acemba, que estava fechado. Ela pulou o portão e pegou a bola, mas ao retornar, escorregou e ficou com o braço esquerdo preso.

Segundo os bombeiros, ela acabou se ferindo perto do cotovelo, sofrendo corte profundo. Apesar do ferimento, ela conseguiu sair e um motociclista que passava pela região acionou o socorro. Ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o hospital da cidade. Apesar do susto, não corre risco.

Colaborou Luiz Guido Jr.