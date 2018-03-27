Névoa úmida e trovoadas devem atingir Aquidauana nesta terça-feira

Previsão do Tempo
A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana deverá ser atingido por névoa úmida e trovoadas durante toda esta terça-feira (27).
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã deverá ser parcialmente nublada, com a chegada das pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e prolongamento destas condições climáticas por toda a noite.
Conforme o boletim meteorológico, a temperatura mínima esperada para esta manhã é de 19ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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