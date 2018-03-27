Névoa úmida e trovoadas devem atingir Aquidauana nesta terça-feira

O município de Aquidauana deverá ser atingido por névoa úmida e trovoadas durante toda esta terça-feira (27).

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã deverá ser parcialmente nublada, com a chegada das pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e prolongamento destas condições climáticas por toda a noite.

Conforme o boletim meteorológico, a temperatura mínima esperada para esta manhã é de 19ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.